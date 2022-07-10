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Член ОП Данюк: обвинения в адрес «Яндекса» от Финляндии обусловлены стремлением страны попасть в НАТО

, 09:54

Член ОП Данюк: обвинения в адрес «Яндекса» от Финляндии обусловлены стремлением страны попасть в НАТО
«Яндекс», фото: Anton Belitsky/Global Look Press

Член Общественной палаты России Никита Данюк прокомментировал заявление члена Европарламента от Финляндии Хенны Вирккукен о распространении «лживой пропаганды» с помощью российской поисковой системы «Яндекс».

Финский политик заявила, что «Яндекс», используя алгоритмы, продвигает «лживую военную пропаганду». При этом поисковая система ограничивает россиянам доступ к «свободным СМИ».  

Парламентарий также отметил, что «Яндекс» якобы передавал российскому правительству данные с европейских серверов, которые могли быть использованы против оппозиции. 

Вирккукен поинтересовалась, будет ли Еврокомиссия вводить рестрикции против российской поисковой системы.

Член Общественной палаты России Никита Данюк в беседе с RT прокомментировал высказывание финского политика. Он заявил, что обвинения в адрес российского «Яндекса» со стороны представителя Финляндии в ЕП объясняются стремлением страны попасть в НАТО. 

Данюк также отметил, что алгоритмы Google продвигают только те материалы, где Россия выставлена в «определённом свете».

«Мы все давно знаем, что как раз алгоритмы поисковой системы Google заточены непосредственным образом для того, чтобы продвигать западную точку зрения, выставлять нашу страну в определённом свете для потребителей информации на Западе», — пояснил политолог.

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