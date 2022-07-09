Лукашенко: настоящий белорус будет защищать свой дом с оружием, если понадобится

Глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что настоящий белорус, это тот, кто будет защищать свой дом «с оружием в руках».
На сайте главы государства сказано, что Белоруссия всегда готова помочь нуждающимся, в том числе «дать убежище» потерявшим дом. Однако страна никогда не откажется от своей земли и не позволит диктовать другим «как жить и что делать».
Также в обращении Лукашенко подчеркнул, что «настоящий белорус - тот, у кого здесь дом и всегда будет его защищать, если понадобится, то и с оружием в руках».
Глава республики отметил, что народ Белоруссии ответственен перед будущим и прошлым поколением.