Лукашенко: настоящий белорус будет защищать свой дом с оружием, если понадобится

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9 июля 2022, 22:53 Источник: РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, фото: Geng Ruibin/Xinhua, globallookpress.com

Глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что настоящий белорус, это тот, кто будет защищать свой дом «с оружием в руках».

На сайте главы государства сказано, что Белоруссия всегда готова помочь нуждающимся, в том числе «дать убежище» потерявшим дом. Однако страна никогда не откажется от своей земли и не позволит диктовать другим «как жить и что делать».

Также в обращении Лукашенко подчеркнул, что «настоящий белорус - тот, у кого здесь дом и всегда будет его защищать, если понадобится, то и с оружием в руках».

Глава республики отметил, что народ Белоруссии ответственен перед будущим и прошлым поколением.