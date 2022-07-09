Бывший замминистра культуры РФ «присел» на 9 лет

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9 июля 2022, 19:55 Александр Крохмаль, Журналист Источник: compromat.ru

Красногорский городской суд Москвы приговорил бывшего заместителя министра культуры Григория Пирумова к 9 годам колонии по делу о хищении бюджетных средств.

Как известно, Пирумов занимал должность первого заместителя министра культуры РФ в 2013-2015 годах. В то время ведомство возглавлял Владимир Мединский. Бывшего зама обвиняли по ст.159 ч.4 (мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере) и ст.174.1 ч.4 (отмывание приобретённых в результате преступления денег), а также в ст.210 ч.3 (организация преступного сообщества с использованием служебного положения). Свою вину он так и не признал.

Дело связано с крупным хищением средств, выделенных на строительство здания для Эрмитажа. Помимо самого Пирумова по нему проходят менеджеры коммерческих организаций Никита Колесников, Олег Григор, Валерий Рогов и Юлия Бегеза. По версии следствия, бывший замминистра создал преступное сообщество специально для хищения средств, выделенных на реконструкцию Эрмитажа. Свои дела он проворачивал вместе с начальником департамента управления имуществом Минкультуры Борисом Мазо. Тот в свою очередь был экстрадирован в РФ в прошлом году и арестован. В феврале текущего года СК завершил расследование и передал Мазо материалы дела для ознакомления.