СП: если Литва не решит вопрос обеспечения транзита в Калининградскую область, Россия введёт ответные меры

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9 июля 2022, 19:45 Источник: Свободная Пресса

Порт Калининграда, фото: Aleksandr Schemlyaev/Russian Look, globallookpress.com

Москва продолжает диалог с Литвой и Еврокомиссией по вопросу обеспечения транзита в Калининградскую область. В России надеются, что главы Литвы и ЕК примут решение в пользу «беспрепятственного транзита», однако слишком долго страна ждать не будет — решение вопроса транзита в Калининград затянулось, РФ готовит жёсткие ответные меры, по словам представителя МИД Марии Захаровой.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко также отметила, что Россия ведёт разработку «чувствительных мер» против Литвы.

Аналитик Центра общественно-политических исследований «Русская Балтика» Александр Носович рассказал в беседе с СП о сути ответных экономических мер против Литвы.

Одним из первых «рестрикций» со стороны Россия Носович назвал вывод Литвы из «энергетического кольца»: Россия, Белоруссия и «три прибалтийские республики». Это связано с тем, что энергообеспечение Литвы происходит через Калининградскую область. Также политик добавил, что ни одна страна, включая Польшу, не сможет обеспечить республику необходимым количеством электричества.

Также член экспертного совета организации «Офицеры России» Александр Перенджиев высказал предположение о том, что ответные меры РФ против Литвы все-таки будут носить экономический характер.

Перенджиев заявил, что максимального эффекта от рестрикций против Литвы можно добиться, подключив Минск. По словам политолога, перекрытие транзита со стороны Белоруссии позволит нанести «ответный удар» сильнее.

Комментируя отношения России и Литвы, член экспертного совета также добавил, что «силовой» вариант решения вопроса по Калининграду не может быть исключён — это вариант «в случае необходимости».

Также Перенджиев добавил, что вряд ли НАТО будет вмешиваться в этот вопрос. Евросоюз должен вразумить проблемную сторону, чтобы «не началась горячка».