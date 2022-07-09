Губернатор Куйвашев пригласил депутата ГД Вассермана в Екатеринбург для объяснения высказывания о «центре однополых отношений»

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9 июля 2022, 16:00 Источник: ТАСС

Губернатор Свердловской области, Евгений Куйвашев, фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев пригласил депутата Госдумы Анатолия Вассермана в Екатеринбург для поиска подтверждений слов о том, что город — «центр однополых отношений».

В своих социальных сетях Куйвашев заявил, что в Екатеринбурге «каждый год растет число многодетных семей», поэтому слова Вассермана о «центре однополых отношений» ему неясны. Также губернатор пригласил депутата ГД посетить город.

«Как он сделал вывод о городе, где каждый год растет число многодетных семей, мне непонятно. Возможно, магистр сам сможет объяснить. Приглашаю вас, Анатолий, посетить наш город и рассказать, чем он, по-вашему, так отличается от других», — уточнил Куйбашев.

Ранее депутат ГД Анатолий Вассерман заявил, что «центрами однополых отношений» являются Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург.