Латвийский боксер Майрис Бриедис: Вы хотели меня уничтожить

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9 июля 2022, 15:17 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

С каждым днем у меня возникает чувство гордости за то, что я живу в одной стране с Майрисом Бриедисом. И это правда! Сколько же негатива от националистов и их «пособников» принял на себя прославленный латвийский боксер только за то, что не стал обливать грязью восточного соседа, и не стал распространять свое мнение о ситуации на Украине.

Да, я уважаю Майриса! Он – личность, имеющая свое мнение!

Буквально несколько часов назад Майрис Бриедис опубликовал в латвийских соцсетях эмоциональный пост, который был посвящен латышским СМИ:

«СМИ, которые перед боем хотели меня уничтожить, унизить и заставить людей забыть, создали еще большую волну поддержки, за что им Большое Спасибо.

Кроме всего прочего, вы показали свое настоящее лицо, которое не забудем. Вы только вызвали большое возмущение по поводу себя, как во всей Латвии, так и за ее пределами. В историю войдет не только мой боксерский путь, но и ваше лицемерное лицо.

Спасибо некоторым СМИ за то, что они не вмешивались в эту грязную игру, ваш нейтралитет несет свет и надежду, что на этом поприще еще остались адекватные люди, ведь даже погоня за рейтингами может быть очень достойной.

Вы хотели заставить меня отвернуться от Латвии, но она не виновата и она не вы, а наш народ.

Я хочу сказать огромное спасибо моим болельщикам, моим фанатам, вы лучшие, и я всегда это знал. На самом деле, я давно не получал такой большой поддержки. Со мной остались самые сильные, настоящие и верные, надежные и понимающие, и именно таких людей я хотел видеть вокруг себя.

Тот, кому нужно было, понял все прекрасно, (свою позицию по поводу ситуации я выражала под сильным давлением, а не по своей воле). Но я ни о чем не жалею.

Я не собираюсь ничего объяснять троллям, у них есть только один плохо подготовленный текст, я просто хочу сказать, что грязная работа делается вашими руками и длиться это будет до тех пор, пока в нашем обществе есть люди, готовые делать эту работу.

Но вряд ли вы это прочитаете, это не входит в ваши должностные обязанности, просто везде копировать одни и те же словосочетания, потому что это сложно назвать мыслями.

Спасибо всем, каждый из вас проделал огромную работу! Только вперед! Нас всех ждут великие дела!» - написал Бриедис.

Напомним, последний бой лучшего боксера Латвии не показал ни один латвийский телеканал. Обосновано это было тем, что Бриедис занял «невнятную позицию» по поводу ситуации на Украине.

Брава, Майрис! Поддерживаю и обнимаю всем своим сердцем!