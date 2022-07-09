Задержаны мошенники, похитившие деньги у матери погибшего солдата

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9 июля 2022, 13:45 Александр Крохмаль, Журналист Источник: kommersant.ru

Фото: istockphoto.com

С заявлением о хищении денежных средств жительница города Гремячинска Пермского края Валентина Нечаева обратилась ещё в мае. В ходе следствия установили, что ей позвонили неизвестные лица и представились работниками Банка России. Под предлогом якобы произошедшей утечки данных, они сообщили женщине о желании застраховать её счета. Введённая в заблуждение Валентина Нечаева несколько дней подряд под контролем преступников снимала небольшие суммы и переводила на указанные ими номера и электронные кошельки. Всего она перевела мошенникам более 12.7 млн рублей.

В сумму, отправленной злоумышленникам, вошли все личные сбережения Нечаевой, а также предусмотренные законом выплаты членам семей погибших военных. Сын женщины Артём Нечаев, служивший в армии по контракту, погиб в марте этого года во время проведения СВО на территории Украины. Следователем межмуниципального отдела МВД «Чусовской» Пермского края было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершённое организованной группой либо в особо крупном размере).

В прошедшую пятницу стало известно, что сотрудники Главуправления Угрозыска МВД вместе с представителем учреждений Пермского края и республики Татарстан задержали в Казани четырёх местных жителей в возрасте от 20 до 22 лет, подозреваемых в хищении. Как оказалось, преступники арендовали квартиру и организовали в ней своеобразный штаб. Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что при обыске жилища силовики обнаружили и изъяли 50 мобильных телефонов, около 380 банковских карт и 250 сим-карт.

Позднее злоумышленников этапировали в Пермь, где их поместили в изолятор временного содержания. Ходатайство следствия об избрании им меры пресечения будет рассматривать Свердловский райсуд Перми. 8 июля суд признал задержание преступников обоснованным и законным и продлил его срок на 72 часа.