Известному блогеру Хованскому смягчили обвинение

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9 июля 2022, 12:16 Александр Крохмаль, Журналист Источник: kommersant.ru

Видеоблогер из Санкт-Петербурга Юрий Хованский скоро предстанет перед Вторым западным окружным военным судом.

Материалы его уголовного дела были зарегистрированы 4 июля. Что касается даты заседания, то её пока не назначали. Стоит отметить, что ранее Хованского обвиняли по ч.2 ст.205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма с использованием интернета). В данный момент речь идёт о ч.1, то есть о преступлении средней тяжести (простое оправдание терроризма).

Материалы дела гласят, что Юрий Хованский сочинил песню о теракте на Дубровке в Москве в 2002 году. В песне говорилось о захвате и последующей гибели заложников. Сам блогер называл свой текст «глупой пьяной шуткой». Однако по мнению следствия, данная песня является оправданием терроризма. Хованский настаивал, что исполнил песню только один раз – в 2012 году. Ч.2 ст.205.2 появилась в УК РФ лишь в 2016 году. Но следствие нашло свидетелей, которые заявили, что блогер исполнял эту песню и в 2018-м.

Блогер называет свидетелей «подставными» и обвиняет во лжи. С июня по декабрь 2021 года Хованский находился в СИЗО. Условия своего ареста он называл «пыточными». Сторонники деятеля развернули общественную кампанию по его поддержке. 29 декабря 2021 года Куйбышевский райсуд сменил ему меру пресечения на запрет определённых действий. Защита блогера заявляет, что согласно новой квалификации срок давности по действиям видеоблогера уже истёк. Однако же срок давности по тяжким преступлениям составляет 10 лет, а по средней тяжести – 6 лет.

Если исходить из версии следствия об исполнении песни в 2018 году, то срок давности по ч.1 ст.205.2 ещё не истёк. Адвокат Хованского сообщил СМИ, что пока не имеет права прояснять эти расхождения в оценках, так как находится под подпиской о неразглашении. Он также заявил, что если обвинение захочет снова ужесточить статью, то суду придётся возвращать материалы дела прокурору.