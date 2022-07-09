В Хабаровском крае чиновников заподозрили в махинациях при покупке «базы для одаренных детей»

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9 июля 2022, 10:45

Следственный комитет и Генпрокуратура проведут проверку по факту покупки «базы для одаренных детей» под Хабаровском. Комплекс с зимним садом, бильярдными столами, несколькими коттеджами чиновники в декабре купили для одаренных детей региона за 650 млн рублей, хотя еще прошлым летом объект реализовывался за 76 млн.

Покупка элитной базы отдыха «Газпрома» в селе Краснореченском правительством Хабаровского края вызвала большой общественный резонанс. Сенатор Сергей Безденежных и депутаты от партии «Справедливая Россия - За Правду» заподозрили чиновников в нецелевом расходовании бюджетных средств и направили обращения в следственные органы с просьбой разобраться с покупкой «базы для одаренных детей». Депутаты заподозрила чиновников в нецелевом расходовании бюджетных средств.



- Я выезжал на место базы. Со слов представителя охраны данного комплекса, на объекте часто видят губернатора и членов его семьи. При этом с момента приобретения в декабре 2021 г. по сей день объект не используется по назначению - для образовательных нужд. В связи с этим мы с коллегами считаем, что в действиях Михаила Дегтярёва и ряда должностных лиц усматриваются вопиющие факты неэффективного расходования бюджетных средств. При этом у региона долг почти 51 млрд рублей, - отметил председатель Совета регионального отделения партии СРЗП Михаил Сидоров.



Скандальная история с покупкой вскрылась на заседании краевой думы. Депутат Геннадий Мальцев указал на странное изменение цены элитной базы за несколько месяцев. Так, прошлым летом объект реализовывался за 76 млн рублей, но по итогам торгов юридическая компания приобрела его за 117 млн. Затем базу перепродали двум физическим лицам, а те уступили ее краю за 650 млн. Это произошло в декабре, и за все это время, по мнению депутата, там не было ни одного одаренного ребенка.



- Ко мне поступают обращения от жителей края. В ситуации нужно разобраться, но не нам, а компетентным органам. Информацию, которая была озвучена на заседании Законодательной думы Хабаровского края, необходимо проверить. Это могут сделать два органа - Генпрокуратура и Следственный комитет РФ, куда я направил обращения. Речь идет о сумме в 650 миллионов, это большие деньги, а в условиях дефицитного бюджета мы должны считать каждую копейку, - заявил Сергей Безденежных.