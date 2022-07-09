Глава инжинирингового центра Кувиков порекомендовал не оставлять коробки из-под дорогой техники у двери квартиры

Глава регионального инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы Денис Кувиков в разговоре с журналистами рассказал, как в период отпуска обезопасить свою квартиру от кражи.
Денис Кувиков порекомендовал попросить соседей или друзей заходить в квартиру, чтобы поливать цветы, а также забирать газеты из почтового ящика. Кроме того, не следует публиковать в соцсетях данные о своем путешествии.
Эксперт в беседе с RT посоветовал использовать систему "умный дом", которая может имитировать присутствие человека, включая и выключая свет. В квартирах не первом этаже желательно установить решетки. Кроме того, не следует оставлять у своей двери коробки из-под телевизоров и прочей техники. Ценности следует спрятать в неочевидные места. При наличии возможности лучше установить охранный комплекс.