Бывшего прокурора Северной Осетии отправили за решётку

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9 июля 2022, 00:05 Александр Крохмаль, Журналист Источник: compromat.ru

Ещё в феврале 2020 года следователи задержали в Северной Осетии бывшего прокурора Игоря Чельдиева. На участке возле дома его гражданской жены Ирины Боженко было обнаружено женское тело. Чельдиева арестовали по обвинению в убийстве. Экс-прокурор заявил, что его гражданская супруга просто упала и ударилась головой, но экспертам удалось сделать предварительное заключение, что смерть наступила от удара каминной кочергой. Позже Чельдиев написал явку с повинной.

6 июля 2022 года Пригородный суд Северной Осетии вынес приговор экс-прокурору. Суд переквалифицировал статью, по которой обвинялся Чельдиев, на более мягкую. Статью «убийство» заменили на «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Чельдиева приговорили к 10 годам тюремного заключения. Как выяснилось, злоумышленник действовал не один. Захоронить тело убитой на своём дачном участке экс-прокурору помогли двое местных жителей. В связи с истечением срока давности они избежали уголовного наказания. Суд постановил назначить им штраф в размере 100 тысяч рублей.

Сестра убитой Ирины Боженко заявила, что считает приговор абсолютно справедливым. Её погибшая родственница при жизни не раз жаловалась на агрессию бывшего прокурора и домашнее насилие. А вот защита обвиняемого с приговором не согласна. Адвокаты Чельдиева уже планируют подавать апелляцию.