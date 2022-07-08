Горе-дельцам из «Костромской медтехники» дали по 5 лет колонии

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8 июля 2022, 21:35 Александр Крохмаль, Журналист Источник: compromat.ru

Как стало известно, Ленинский райсуд Владимира вынес обвинительный приговор по уголовному делу о поставках аппаратов ИВЛ с истекшим сроком регистрации в местный «ковидный» госпиталь.

Бенефициар и коммерческий директор ООО «НПФ «Костромская медтехника» Андрей Герасимов и Оксана Рыжова были признаны виновными в мошенничестве в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору (ч.4 ст.159 УК РФ). Также их признали виновными в незаконном сбыте некачественных и незарегистрированных медизделий в крупном размере. Оба получили немалые сроки за свои преступления.

Андрею Герасимову назначен 5 с половиной лет заключения со штрафом в 2 млн рублей, а Оксане Рыжовой – 5 лет и 1 месяц лишения свободы со штрафом в 1 млн рублей. В зале суда они были взяты под стражу. Наказание им подлежит отбывать в колонии общего режима. Между тем, приговор в законную силу пока что не вступил. Суд счёл доказанной версию следствия, согласно которой предприниматели умышленно вводили в заблуждение представителей коммерческих организаций Владимира при поставке 97 аппаратов ИВЛ. Ущерб по данному уголовному делу превысил 10.5 млн рублей.