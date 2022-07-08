Как проводит время в Юрмале чета Пугачева-Галкин

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8 июля 2022, 20:42 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Алла Борисовна с супругом Максимом и, конечно, с детьми находится в Юрмале, где чувствуют себя прекрасно – гуляют, встречают закаты на пляже и посещают культурные мероприятия…



Алла Пугачева и Максим Галкин посетили концерт латвийского исполнителя Интарса Бусулиса, который прошел в зале «Дзинтари». Судя по фотографиям, которое опубликовали латышские СМИ, супруги довольны отдыхом и концертом, поскольку они почтили своим присутствием латыша Бусулиса после выступления.



И буквально на днях в Юрмалу вернулась Лайма Вайкуле из США:



«Я очень рада, что меня, когда я вернулась в Латвию, встречает замечательное лето, мои милые домашние и мои друзья Алла Пугачева и Максим Галкин», - заявила певица.



Можно с уверенностью сказать, что отдых у российско-латвийских селебрити будет замечательный. Более того, планируется в городах Латвии выступления Максима Галкина, деньги от концертов, по словам артиста, пойдут на помощь пострадавшим украинцам.