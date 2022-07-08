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Аргументы Недели. Балтия → Общество 13+

Как проводит время в Юрмале чета Пугачева-Галкин

, 20:42 , Шеф-редактор балтийского бюро АН

Как проводит время в Юрмале чета Пугачева-Галкин

Алла Борисовна с супругом Максимом и, конечно, с детьми находится в Юрмале, где чувствуют себя прекрасно – гуляют, встречают закаты на пляже и посещают культурные мероприятия…

Алла Пугачева и Максим Галкин посетили концерт латвийского исполнителя Интарса Бусулиса, который прошел в зале «Дзинтари». Судя по фотографиям, которое опубликовали латышские СМИ, супруги довольны отдыхом и концертом, поскольку они почтили своим присутствием латыша Бусулиса после выступления.

И буквально на днях в Юрмалу вернулась Лайма Вайкуле из США:

«Я очень рада, что меня, когда я вернулась в Латвию, встречает замечательное лето, мои милые домашние и мои друзья Алла Пугачева и Максим Галкин», - заявила певица.

Можно с уверенностью сказать, что отдых у российско-латвийских селебрити будет замечательный. Более того, планируется в городах Латвии выступления Максима Галкина, деньги от концертов, по словам артиста, пойдут на помощь пострадавшим украинцам.

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