Ригу посетила Грета Тунберг

Какое же было удивление у латвийцев, когда они увидели возле памятника Свободы… Грету Тунберг...
Знаменитая шведка прибыла в Ригу инкогнито – ни одного слова о том, что планируется официальное мероприятие или митинг в Латвии. Видимо, Грета прибыла в Латвию из Швеции, чтобы познакомиться со страной, людьми и климатом.
Никаких официальных мероприятий с Гретой Тунберг в Риге не планируется. Девушка фотографировалась со всеми, кто ее просил об этом… Вернее, кто был посмелее.
Грета Тунберг – шведская активистка. В возрасте 15 лет она начала протестовать перед шведским парламентом, требуя немедленных действий для борьбы с изменениями климата. В 2019 году она была номинирована на Нобелевскую премию.