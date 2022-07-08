Ригу посетила Грета Тунберг

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8 июля 2022, 20:12 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Какое же было удивление у латвийцев, когда они увидели возле памятника Свободы… Грету Тунберг...

Знаменитая шведка прибыла в Ригу инкогнито – ни одного слова о том, что планируется официальное мероприятие или митинг в Латвии. Видимо, Грета прибыла в Латвию из Швеции, чтобы познакомиться со страной, людьми и климатом.

Никаких официальных мероприятий с Гретой Тунберг в Риге не планируется. Девушка фотографировалась со всеми, кто ее просил об этом… Вернее, кто был посмелее.

Грета Тунберг – шведская активистка. В возрасте 15 лет она начала протестовать перед шведским парламентом, требуя немедленных действий для борьбы с изменениями климата. В 2019 году она была номинирована на Нобелевскую премию.