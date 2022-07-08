Перед кем должен отчитываться мэр Даугавпилса за посещение торжества

Аргументы Недели. Балтия → Общество 13+

8 июля 2022, 19:25 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

И вновь в Латвии не утихает скандал! Мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш посетил мероприятие, посвященное Дню независимости Беларуси! Такого ему простить не могут! Почему? Да потому что Беларусь – национальная угроза безопасности Латвии! И никак иначе!

Балтийское бюро «Аргументы Недели» осветило 7 июля поход мэра Даугавпилса Андрея Элксниньша на торжество. Но всплыли новые факты…

Министр охраны среды и регионального развития Артур Том Плешс требует объяснений у мэра Даугавпилса Андрея Элксниньша по поводу празднования Дня независимости Беларуси. Вернее, почему градоначальник посмел посетить подобное торжество?!

«Сотрудничество с таким режимом невозможно. Это угроза национальной безопасности. Я немедленно требую объяснений от Элксниньша!» - заявил министр Плеш.

Кстати, министр Том Плешс – самый молодой министр Латвии, но уже крепко «увяз» в судах – Рижская дума решила обратиться в Конституционный суд в связи с тем, что министр Плешс приостановил действие плана развития Риги.

Латвийцы не могут понять, а что делает 30-летний «пацан», который не отличается даже средним умом, на таком посту? Но так решил премьер-министр Кришьянис Кариньш, которому мнение латвийцев – фиолетово!

Мне лично интересно – министр, которого никто не избирал, а назначил американский премьер, требует отчет у мэра, которого выбрали избиратели!?

Много чести отвечать, пусть сперва со своими делами разберется!