Депутат Сейма Латвии Вита Терауда: Служба в армии должна быть обязанностью как мужчин, так и женщин

Аргументы Недели. Балтия → Общество 13+

8 июля 2022, 19:22 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Латвия уже второй день эмоционально обсуждает введение обязательной воинской службы. Такое предложение озвучил министр обороны Латвии Артис Пабрикс. Теперь каждый «приличный» депутат Сейма считает своим долгом внести коррективы!

Например, депутат Сейма и председатель бюджетно-финансовой комиссии Вита Анда Терауда конкретно заявила, что военная обязательная служба должна быть обязанностью и правом как мужчин, так и женщин. Дама указывает, что женщины и мужчины должны быть равны как в правах, так и в обязанностях, так как это основа гендерного равенства – не разделять людей по половому признаку! Но если есть уважительная причина, то от службы могут быть освобождены и мужчины, и женщины!

«При наличии уважительной причины, такой как состояние здоровья или обязанность по уходу за ребенком, освобождение от службы может быть предоставлено как женщине, так и мужчине», - заявила депутат.

Нет! Давайте разберемся об основах гендерного равенства! Я просто требую!

А как это равенство сказывается на том, что женщина вынашивает и рожает ребенка!? Как быть? Нынче, мужчина «рожать» стали? Так я не помню, чтобы кто-то из сильного пола в мире получил Нобелевскую премию за рождение ребенка? А грудью младенца тоже мужчинка кормить будет?

Я задавала этот вопрос политикам, но четкого ответа не услышала! Более того, меня сочли занудой! В Латвии так и происходит – хочешь получить ответ на вопрос, который затрагивает интересы национальной безопасности – не получишь! А обязательный призыв – национальная безопасность!

Почему же министр обороны Латвии выдвинул такую идею?

А есть несколько вариантов: например, депутат Сейма от Нацблока Янис Иесалниекс объяснил: «Я бы скорее поставил на то, что на недавнем саммите НАТО союзники, возможно, жестко намекнули о том, что Латвия не может оставаться единственной страной региона без обязательной военной службы».

А вот латвийские политологи склонны думать, что такое предложение министра обороны выдвинуто, чтобы отвлекать латвийцев от инфляции и нищеты…

Специально для Балтийского бюро «Аргументы Недели» комментарии экс-министра благосостояния Латвии, депутата Сейма Рамоны Петравичи:

«Я уже второй день успокоиться не могу! До какого, простите, маразма мы дошли! Я понимаю, что тот, кто желает пройти военную службу, тот обязательно ее пройдет! Но зачем устраивать «обязанность» для всех, особенно, для женщин? О каком равенстве можно говорить, когда девочка рождается с иным восприятием жизни – ей Бог дал счастье рожать, кормить грудью ребенка, быть чувственной, в конце концов носить платья, каблуки! А мальчик рождается по определению защитником, добытчиком! Если женщина должна будет проходить обязательную службу, то ее же будут учить убивать – об этом кто-то подумал? Я бы не хотела такой участи для своих дочерей! Я думаю, что подобные предложения – пиар-ход перед выборами в октябре! Чего добивается министр обороны? Стать, может, премьером? Но после такого предложения он потеряет голоса, а люди будут уезжать из Латвии! И так уже уехало больше, чем нужно! Меня не удивило предложение депутата Анды Терауды – она вернулась из США, вот и привезла идеи… Так пусть она там, в США, воплощает идеи подобного рода, а не диктует латвийцам, как жить! Так мы можем дойти до окончательной диктатуры! И где тогда демократия?»

Но один немаловажный момент – кто будет обучать молодых людей военному делу? Кто? В Латвии не хватает учителей в школах, врачей… Где найти столько военных учителей?

Я так понимаю, что при таком подходе оставшиеся патриоты Латвии сбегут, а те немногие, кто останется…, вспомнит старое «средство», как защищать родину – дедовские навозные вилы!

Ой, «трепещи» Россия в ожидании! Господи, помилуй!