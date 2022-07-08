В России число банкротов увеличилось почти на 40% за полгода

В РФ всего за полгода увеличилось число граждан-банкротов почти на 40%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Эти сведения приводит «Федресурс». Всего за период январь-июнь суды объявили несостоятельными 121.3 тысяч граждан и ИП против 88 тысяч годом ранее. Наблюдаемые темпы увеличения числа банкротств граждан обусловлены, по мнению аналитиков, рядом факторов. В частности, очень сказывается рост безработицы и снижение реальных располагаемых доходов.
Банковский аналитик Айсылу Алексеенко полагает, что при дальнейшем снижении благосостояния возможно сохранение негативной динамики и «плохих» кредитов на балансе банков станет только больше. «Но так как рост доли несостоятельных граждан связан и с эффектом низкой базы, - отмечает эксперт. - В масштабах российской банковской системы это, скорее всего, не окажет существенного влияния на финансовый результат организаций».
Директор департамента по работе с просроченной задолженностью Росбанка Евгений Сеньковский рассказал, что существенной динамики по приросту дефолтов пока не наблюдается. Однако же в краткосрочной перспективе стоит ожидать увеличения этих показателей как по причине общего снижения кредитоспособности клиентов в силу кризиса, так и за счёт роста осведомлённости населения о возможностях института банкротства.
Президент СРО НАПКА Эльман Мехтиев отмечает, что число потенциальных дефолтов вырастет из-за текущей экономической ситуации, но из-за высокой неопределённость сложно спрогнозировать, насколько всё серьёзно. По его словам, трудности с выплатами сейчас испытывает около 8 млн заёмщиков.
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