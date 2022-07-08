Депутат Бурматов: Госдума не планирует вводить налог на домашних животных

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8 июля 2022, 16:02

Выгул собак, ALEXEY BYCHKOV/ Global Look Press

Российские парламентарии даже не рассматривали проект закона о введении налога на домашних животных. Об этом заявил в пятницу, 8 июля, первый заместитель главы комитета Государственной Думы по экологии Владимир Бурматов.

«Все спекуляции насчёт этого являются провокацией... Государственная дума никогда не рассматривала, не рассматривает и не планирует рассматривать никаких инициатив, связанных с введением налога на домашних животных», − приводит комментарий слова депутата РИА Новости.

Такой механизм, по мнению Бурматова, будет вреден и контрпродуктивен в стране.