Отличная смена

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8 июля 2022, 14:03 Наталья Глазунова

Фото Елены Галкиной. Вручение дипломов АПК 5

В Арзамасском приборостроительном колледже состоялось вручение дипломов выпускникам. Участие в торжественном мероприятии приняло руководство АО «АПЗ».

В этом году 169 ребят получили документ об окончании учебного заведения, 38 человек – с отличием.

С напутственным словом к выпускникам, гостям, педагогам обратился директор колледжа Сергей Ермолаев:

– Сегодня мы выпускаем во взрослую профессиональную жизнь наших ребят. Спасибо всем, кто помогал им на протяжении всего учебного пути. Отрадно, что сегодня наши выпускники востребованы на рынке труда. Они самые лучшие, а значит, не подведут. И, как говорил древний мыслитель Конфуций, желаю вам найти работу, в которую влюбитесь, и вам больше не придется трудиться ни одного дня в жизни.

Приборостроительный колледж – это главный поставщик рабочих кадров для Арзамасского приборостроительного завода имени П.И. Пландина. В этом году 17 ребят уже трудоустроены на предприятие, трое – на стадии оформления договоров. АПЗ и колледж по-прежнему добрые друзья и коллеги.

Поздравил выпускников с окончанием учебного заведения генеральный директор завода Андрей Капустин:

– Ежегодно мы принимаем на работу десятки выпускников. Приборостроительный колледж готовит для нас отличную смену. Сегодня подписал трудовой договор с Екатериной Колосуниной, будем рады видеть ее в рядах приборостроителей. В этом году у нас открыто достаточно много свободных вакансий, ждем вас всех.

За многолетний добросовестный труд и значительный личный вклад в работу по профессиональной подготовке молодых специалистов генеральный директор АО «АПЗ» Андрей Капустин вручил почетную грамоту ветерану педагогического труда Николаю Кузнецову (на снимке).

Дипломы выпускникам вручал директор по производству – заместитель генерального директора АПЗ Алексей Телегин.

– Сегодня многие предприятия региона испытывают кадровый голод. Нам нужны инженеры, сборщики, контролеры. Желаю выпускникам не бросать ту базу, которую они получили в колледже, а развиваться и получать образование дальше, – сказал он. – Мы вошли в Корпорацию «Тактическое ракетное вооружение», предприятие получило новый виток развития. На АПЗ созданы все условия для вашего трудоустройства. Дерзайте, пробуйте!

В колледже много талантливой молодежи, поэтому продолжилось мероприятие концертом.

Слово выпускникам.

Алина Молодцова:

– Два месяца назад пришла на Арзамассский приборостроительный завод в цех №37 контролером сборочно-монтажных и ремонтных работ. Все нравится. В дальнейшем планирую получать высшее образование.

Екатерина Колосунина:

– Я окончила колледж с красным дипломом. Меня пригласили работать на АПЗ, решила попробовать. Иду в цех №49, на сборку. Грустно оставлять родные стены. Учиться было интересно.