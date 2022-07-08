Первая подлодка-носитель «Посейдонов» передана ВМФ

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8 июля 2022, 14:05 Источник: Севмаш

фото с сайта "Севмаш"

Военно-морскому флоту России в пятницу, 8 июля, была передана первая подводная лодка спецназначения – носитель "Посейдонов" "Белгород". Об этом сообщило сегодня днем предприятие "Севмаш".

Подчеркивается, что 8 июля 2022 года на крупнейшем судостроительном предприятии Российской Федерации – АО "ПО "Севмаш", который входит в ОСК, прошла торжественная церемония подписания приемного акта с последующей передачей Военно-морскому флоту РФ исследовательской подводной лодки "Белгород".

Напомним, утром во вторник, 28 июня, стало известно, что модернизированная дизель-электрическая подводная лодка "Алроса" вышла на заводские ходовые испытания в Черное море, после которых она войдет в состав флота.