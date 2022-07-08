Детский омбудсмен Мария Львова-Белова с супругом стали приёмными родителями для подростка из Донбасса

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8 июля 2022, 12:01

Мария Львова-Белова, фото из соцсети

Уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Мария Львова-Белова и ее супруг священник Павел Когельман стали приемными родителями для подростка из Донбасса.

Информацию о том, что семья взяла приемного сына, омбудсмен сообщила 8 июля, в День семьи, любви и верности. По словам женщины, ее семья сегодня участвует в торжествах в Муроме, где уже по традиции отмечают этот праздник. "Мы стали приемными родителями подростка из Донбасса, поэтому для нас сегодня особый будет праздник", - сказала Мария Львова-Белова в эфире телеканала "Россия-24".

Омбудсмен заявила, что решение отмечать День семьи, любви и верности на государственном уровне показывает приоритеты внутренней политики России, а именно: сохранение семьи, бережное отношение к традициям и культурным ценностям.

"Как сказал Владимир Путин, крепкая, благополучная семья должна быть образом будущего России. Мне кажется, что этот праздник как раз тому очень яркое подтверждение", - высказалась детский омбудсмен.

В семье Львова-Беловой и священника РПЦ Павла Когельмана воспитываются девять детей: пятеро родных и четверо приемных. У них под опекой находятся еще 12 молодых людей с инвалидностью, которые проживают в арт-поместье "Новые берега".