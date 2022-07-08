Депутат Госдумы Нилов поддерживает идею льготной ставки НДС на бутилированную питьевую воду

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8 июля 2022, 11:03

фото из открытых источников

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов поддержал предложение депутата Олега Матвейчева о включении бутилированной питьевой воды в перечень социально значимых товаров.

Парламентарий Матвейчев ранее выдвинул идею включить бутилированную воду в перечень социально значимых товаров с пониженной ставкой НДС. Он напомнил, в период жаркой погоды врачи рекомендуют своим пациентам пить больше обычную воду.

Нилов отметил, что понижение ставки должно привести к снижению стоимости воды. Парламентарий обратил внимание, что в некоторых случаях цена завышается в безвыходном положении граждан, например, в аэропортах.

По его мнению, инициативу стоит поддержать, но «с обязательным условием снижения стоимости и жёсткого контроля за ценами», - передает RT.