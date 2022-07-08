Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Яндекс Дзен

Яндекс Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели Общество 13+

Депутат Госдумы Нилов поддерживает идею льготной ставки НДС на бутилированную питьевую воду

, 11:03

Депутат Госдумы Нилов поддерживает идею льготной ставки НДС на бутилированную питьевую воду
фото из открытых источников

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов поддержал предложение депутата Олега Матвейчева о включении бутилированной питьевой воды в перечень социально значимых товаров.

Парламентарий Матвейчев ранее выдвинул идею включить бутилированную воду в перечень социально значимых товаров с пониженной ставкой НДС. Он напомнил, в период жаркой погоды врачи рекомендуют своим пациентам пить больше обычную воду.

Нилов отметил, что понижение ставки должно привести к снижению стоимости воды. Парламентарий обратил внимание, что в некоторых случаях цена завышается в безвыходном положении граждан, например, в аэропортах.

По его мнению, инициативу стоит поддержать, но «с обязательным условием снижения стоимости и жёсткого контроля за ценами», - передает RT.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Telegram

В мире