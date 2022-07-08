Южноуральские семьи получили награды за любовь и верность

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8 июля 2022, 09:07 Татьяна Михайлова Источник: Правительство Челябинской области

Фотография предоставлена пресс-службой правительства Челябинской области

Пары, прожившим в браке более 50 лет, отмечены медалями.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер вручил медали «За любовь и верность» семи супружеским парам, которые прожили в браке более 50 лет. Церемония состоялась в честь Дня семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля. В мероприятии также приняли участие супруга главы региона Ирина Текслер и секретарь Челябинской епархии протоиерей Игорь Шестаков.

Медалями награждены семьи Уфимцевых, Парневовых, Погорельских, Носковых, Халабовых – они прожили вместе 50 лет, а также Моревых (56 лет) и Куликовых (61 год).

Напомним, что на одной стороне медали «За любовь и верность» изображена ромашка – символ Дня семьи, любви и верности. А на обороте – лики святых Петра и Февронии Муромских. С 2009 года медалью были награждены 700 семей, проживающих в Челябинской области.