Мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш пришел на празднование Дня независимости Беларуси

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7 июля 2022, 23:45 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

В Латвии очередной скандал! Мэр города Даугавпилса Андрей Элксниньш, какой «ужас», пришел на празднование Дня независимости Беларуси! Дым от скандала «стоит топором»! Даже МИД Латвии и Служба государственной безопасности страны высказали свое мнение!

Торжество происходило при закрытых дверях в Даугавпилсе. Это и понятно – всех подряд на такие мероприятия не приглашают. Организовало торжество Генеральное консульство Беларуси в Даугавпилсе.

Напомним, что в Даугавпилсе до сих пор официально работает дипломатическое представительство Беларуси.

После посещения данного торжества мэра Даугавпилса, на Андрея Элксниньша «вылили» кучу помоев – мол, как смел?! Латвия теперь в «контрах» с Беларусью же!

«Как мэр города я уважаю все структуры, юридические, или частные, которые работают в нашем городе и оказывают для наших жителей определенные услуги, в данной ситуации – консульские. И я не могу игнорировать это. Мой визит сюда непосредственно связан с тем, что в Даугавпилсе работает белорусское консульство», - заявил мэр города.

Более того, г-н Элксниньш отметил, что он посещает подобные мероприятия с большой радостью.

Комментарии Службы государственной безопасности Латвии: «Такие действия противоречат позиции Латвии, которая осуждает военные действия России на Украине, а также не способствует единству латвийского народа в сложные времена».

В МИД Латвии заявили, что «генеральному консульству Беларуси в Даугавпилсе не запрещено проводить торжественные мероприятия, но государственным должностным лицам следует тщательно оценивать необходимость участвовать в них, учитывая выборы авторитарного лидера Беларуси Александра Лукашенко».

Мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш пару часов назад обратился к жителям Даугавпилса:

«Оказывается, что к ним нельзя приближаться! Поскольку это вредит национальным интересам Латвии. Странно, что еще не составлен поименный список всех горожан, которые имеют белорусские и российские корни, а также тех, кто посещал Беларусь. По логике, всех этих людей вместе со мной надо немедленно депортировать. В городе, правда, людей не останется, но может в этом и цель?!»