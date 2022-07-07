Латвийский командир НВС Леонид Калниньш объяснил, почему Украине не хватает оружия

Аргументы Недели. Балтия → Общество 13+

7 июля 2022, 21:05 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Тема спецоперации на Украине актуальна в Латвии – рассуждения и прогнозы идут каждый день. Латвийский командир НВС Леонид Калниньш поднял вопрос в публичном пространстве СМИ о том, а почему Украине не хватает оружия.

«В наших беседах с теми, с кем я встречался, говорилось об абсолютной поддержке украинцев, чтобы они победили и все те тенденции, о которых упоминалось в Мадриде на саммите НАТО, были ориентированы на различную поддержку. Прежде всего это военная техника, необходимая украинцам", - отметил Калниньш.

Президент Украины Владимир Зеленский почти на каждом публичном выступлении просит увеличить поставки оружия. Почему их недостаточно?

"Да, у нас возникает такое мнение, что там эту помощь не оказывают, но на самом деле ее оказывают каждый день, однако в военное время потери огромны. Сегодня приходит новая техника, а завтра она уже уничтожена. Это как гигантский бегемот, который все время требует еды".

Вооружение постоянно убывает, так как идут военные действия.

"Некоторые вещи необходимо освоить в специальных учебных центрах, это связано с системами боевого оружия совершенно другого типа, чем те, что были в Украине до сих пор, и поэтому они учатся как в других странах, так и на месте, в Украине".

Это требует времени. Оружие сразу применить нельзя. В будущем мы увидим, что используется оружие систем НАТО.