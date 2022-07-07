Почему латвийцы недовольны папой Римским

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7 июля 2022, 20:53 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

В Латвии нашлись те, кто недоволен папой Римским, вернее, его словами насчет России… Папа Римский заявил, что «Россию в какой-то мере спровоцировали». Понятно, что в сторону священнослужителя «полетели словесные камни» из Латвии.

Латвийский публицист Марис Зандерс решил высказать свое мнение латвийцам, и направить их на осуждение папы Римского:

«Да, есть люди материально заинтересованные (самый известный пример – экс-канцлер Германии Герхард Шредер), но есть ведь и те, кого не упрекнешь в коррумпированности. Между тем, даже «папа Римский Франциск в июне вслед за, сообщил, что и НАТО действует ошибочно, и Россия «в какой-то мере спровоцирована». Есть две причины.

Первая: проецирование собственной исторической вины на решение Путина. К примеру, недавний опрос в Италии показал, что 22% итальянцев считают, что в текущих событиях виновата и Украина, и НАТО. В чем тут дело? Даже образованному итальянцу порой трудно осудить, к примеру, что творит Россия в отношении украинского зерна, потому что ведь и сами итальянцы так поступали. Скажем, летом 1917 года они использовали авиацию для уничтожения посевов, чтобы сломить сопротивление повстанцев в Ливии. Известное чувство вины за деяния ХХ века, присущее западным европейцам, заставляет их спрашивать себя: «А имеем ли мы право критиковать других, если сами?..» В этом вопросе есть известная логика, но тем не менее, по моему, тут смешиваются разные вещи. Да, это правильно, когда нация не закрывает глаза на неприглядные страницы своей истории. Весь вопрос в стиле. Например, извинения бельгийского короля за содеянное в период колониализма, прозвучавшие в ходе его недавнего визита в Конго, можно только приветствовать. А вот осквернение памятника тогдашнему королю Бельгии Леопольду – тут я сомневаюсь. Европейцам и американцам есть чего стыдиться, но это не означает, что их история отнимает у них право осуждать Россию Путина».

Вторую причину латвийский публицист видит в той фрустрации, что принесла западному обывателю глобализация, в которой он винит США. «В этой модели поведения протест против засилья глобальных корпораций и прочих неприятностей, что несет капитализм причудливо преобразуются в симпатии к России, которая-де, является альтернативным полюсом, противостоящим и США, и глобализации», - утверждает Зандерс. Между тем это интеллектуальная ловушка, в которую попались в свое время многие западные «звезды», включая таких неглупых людей как Бернард Шоу и Жан Поль Сартр, известных своим дружественным, если не сказать восторженным отношением к СССР.

«Если кто-то не хочет видеть правду, то это его сознательный выбор, а вовсе не нехватка информации. К примеру, в недавно вышедшем исследовании о сталинской экономике «За фасадом "сталинского изобилия"» Елены Осокиной есть роскошная глава о том, как работавшие в СССР западные специалисты, почувствовавшие прелести «советской власти» на собственной шкуре, сбежав оттуда, пытались рассказать согражданам о реальной ситуации в Советском Союзе. А то, что некоторые не хотели из слушать – это уже другой вопрос».

Нынешняя Россия вовсе не является альтернативой «зажравшемуся Западу» с его культом потребления, неравенством и прочими отрицательными явлениями, - подчеркивает Зандерс. «И не надо впадать в ошибку, полагая, что вот, Россия выбрала некий «другой путь», и за это ей многое можно простить. Не всегда максима «Друг моего врага – мой друг» оказывается истинной. Россия – вовсе не противоположность «англосаксонскому цинизму и твердолобости». Как писал недавно социолог Григорий Юдин, «построенный Путиным в России общественный строй — это радикальный вариант современного неолиберального капитализма, где правит жадность, конечным мерилом является личное благо, а цинизм, ирония и нигилизм дают спасительное чувство лёгкого превосходства.

Я лично очень скептически отношусь к идее «отмены российской культуры» на том основании, что она-де издавна служит источником имперского мышления. Но в то же время мне кажется, что чем скорее люди на Западе поймут, что Россия вовсе не та «колыбель духовности», какой она себя представляет, тем будет лучше».

Как видим, дело в Латвии дошло и до папы Римского! Кто следующий?