Сложно ли стать депутатом Сейма Латвии

Аргументы Недели. Балтия → Общество 13+

7 июля 2022, 20:27 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

В Латвии 1 октября стартуют выборы в парламент страны. Желающих хоть «ложкой ешь»! Кого только не увидишь в списках партий – директора овощебазы, экс-студента ПТУ, представителей ЛГБТ… Какое отношение эти люди имеют к политике, увы, неизвестно, но к государственной кормушке желают быть ближе!

Балтийское бюро «Аргументы Недели» неоднократно писало о сбежавшем из России актере Андрисе Лиелайсе, который в Латвии «беспробудно» рассказывал о своей «тяжелой доле» в Москве – как он, разумеется, под покровом ночи, через Беларусь убегал от ФСБ, как его ловили и хотели засадить в тюрьму, какая Россия «нехорошая» и т.д.

Балтийское бюро все стенания второстепенного актера слушало, поскольку находится в Латвии и думало – к чему бы это? И были предположения – не в Сейм ли навострил свои чресла г-н Лиелайс? Как в воду глядело!

Намедни, появилась информация, что актер Лиелайс баллотируется от партии «Развитию.За!» в 14-й Сейм Латвии! Вот где «собака порылась»! Теперь все становится ясно!

Удивляет то, насколько беспринципный и омерзительный человек г-н Лиелайс! Обливает грязью страну, которая дала ему хоть видимость популярности в узких кругах, но главное – считает латвийцев дураками! Врет, врет, врет им!

Буквально на днях ко мне приходила моя приятельница-юрист по очень серьезным делам в Латвии – дама умная, проницательная, ярый патриот Латвии, понятно, что латышка. Мы с ней разговорились – речь зашла и о сбежавших актерах из России в Латвию. Каково было мое удивление, когда моя мудрая приятельница все разложила по полочкам: «А зачем ему было так «сложно бежать»? И зачем бежать? У него есть гражданство Латвии! Достаточно было просто купить билет на автобус. Разве ему кто-то запрещал уезжать из России? Думаю, что никто! Очень, очень скользкий человек»

Действительно, а кто ему запрещал уезжать из Москвы? Если бы такое было, то со стороны специальных служб России были бы иные действия, а если бы даже ему удалось «просочиться» через границы, то сегодня бы специальные службы Латвии имели бы соответствующие «письма» из России… А кто из Москвы ищет «великого» актера? Никто! Более того, он имеет до сих пор семью законную в России, и гражданство РФ.

Кстати, актер кричал на всех углах, что он отказывается от гражданства РФ, но до сих пор его имеет. Как же так?

Хочу напомнить, что иметь гражданство РФ и гражданство Латвии одновременно – дело сложное. Если есть гражданство РФ, то за какие заслуги этот человек получил гражданство Латвии? По его словам, он уехал в 80-х, чтобы учиться во ВГИКе, в мастерской Евгения Матвеева, да так и остался… А это значит, что он не проживал в Латвии постоянно около 40 лет! Точно могу сказать, что есть достаточно латышей, которые еще до независимости Латвии в 90-е уехали в Россию, например, в служебную командировку на несколько лет, при этом они являются носителями государственного языка, и вернулись на родину, но гражданство не получили, а только стали постоянными жителями Латвии, и вынуждены были обращаться в суд, проходить экзамены, чтобы стать гражданином Латвии.

Так за какие заслуги актер имеет двойное гражданство? Видимо, как дошли до меня слухи, умеет «зад кому надо лизать»…

Итак, как можно баллотироваться в Сейм Латвии?

Андрис Лиелайс выбрал Россию… Вернее, «свалить» из Москвы, перед тем выступить на ТВ, облить грязью, далее, разыграть бездарную комедию о своем «бегстве», выступить на латышском ТВ с криками – «Военные действия начнутся с бомбежки Москвы. Латвия под угрозой!», и ты уже получил «входной билет» в третьеразрядную партию! Именно!

В Латвии есть серьезные и влияющие на политику страны партии – Нацблок, «Крестьяне», «Согласие», например… Ясно, что второстепенному актеру в эти партии путь закрыт. Что касается «Развитию. За!», то пока эта «партейка» за четыре года в Латвии ничего «не развила», а только разочаровала жителей страны… Впрочем, человек всегда ищет соратников по своему уровню.

Интересно, а откуда актер знает, когда, например, будут «бомбить» Москву или Санкт-Петербург, и произойдет ли это? Откуда г-н Лиелайс знает, когда войска НАТО «зайдут» под Москву, под Волгоград? Разве он является политологом, политиком? Разве ему «докладывают» высокопоставленные лица России и Латвии о своих прогнозах? Уж точно, что «высокородные» политики Латвии сами этого не знают… Кто дал право второстепенному актеру обсуждать публично такие серьезные вещи?

Но главное - как сможет этот человек вывести Латвию из экономического кризиса, поднять страну из нищеты? Как?

В своих многочисленных интервью в Латвии, г-н Лиелайс не только обливал грязью Россию и делал провокационные прогнозы, но и, по глупости ума рассуждал, что сейчас он занят тем, чтобы найти хорошую работу для себя, и своей жены, чтобы оплачивать квартиру и достойно жить! А, чем плоха «профессия» депутата Сейма?

Впрочем, я поспешила, видимо… Нужно же еще стать депутатом! А только на лозунгах о «плохой России» далеко не шагнешь – дураков в Латвии не так много осталось, чтобы верить бездарности!