Теперь в России нельзя собирать биометрические данные граждан

Новый документ, по мнению экспертов, призван успокоить россиян, покупающих товары за рубежом и в стране. Согласно принятому Госдумой закону, биометрия всё ещё нужна для выполнения некоторых банковских операций, но принуждать к её прохождению финансовые организации права не имеют.
В первом чтении депутатам предлагался закон, обязующий передавать всю информацию о сделках в Роскомнадзор. Бизнесмены к такому оказались не готовы, поэтому в новой редакции закон обязует их извещать о нарушениях. Теперь они должны сообщать о сливе информации о пользователях только в том случае, если эти сведения будут применяться незаконно.
Биометрические данные требовали торговые компании и агрегаторы, что существенно понижало степень безопасности граждан и государства в целом. Предоставлять личные сведения и раньше было не обязательно, однако теперь этот факт закреплён законом. Ведущие торговые платформы (Озон, Авито) нововведения комментировать отказались.
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