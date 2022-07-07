Утерянное наследие – Санкт-Петербург

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7 июля 2022, 17:31 Дарья Урбанская

Культурное наследие России – важная часть нашего общества, с помощью которого мы можем проследить историю страны с древних времен. Многие памятники по-настоящему уникальны, они выполнены только в одном экземпляре и невозможно найти их аналоги во всем мире, а некоторые технологии и вовсе были утрачены со временем.

Во время Великой Отечественной войны многие исторические памятники пострадали, это повлекло за собой потери нашего национального наследия. Об этом стоит помнить и говорить.

Сегодня я хочу рассказать о том, что пережил величественный город Санкт-Петербург.

Оккупация Ленинграда началась в 1941 году. В то же время немецкие солдаты вошли в окрестности города, начались битвы за территорию, но советская Красная армия не смогла сдержать их натиск. Петергоф и Царское село были разрушены.

Петергоф – загородная резиденция русских императоров, основанная Петром I в 1711 году. После посещения французского Версаля, царь загорелся идеей сделать что-то подобное и в России. Первые чертежи были созданы самим Петром Великим. Андреас Шлютер – один из главных архитекторов Петергофа, создавший Монплезир и Нижний грот Большого каскада. Далее его труд продолжил Иоганн Фридрих Браунштейн.

Главной достопримечательностью Петергофа были фонтаны, а точнее их невероятная водопроводящая система с высот Ропши, которая работала без единого насоса и до сих пор не имеет аналогов в мире. С каждым новым правителем Российской империи царская дача росла и преображалась.

Но с наступлением войны, весь императорский шик сошел на нет. Как только немецкие солдаты вошли в Петергоф в 1941 году, он пал. Советских войск было слишком мало на данной территории, и они не смогли удержать своих позиций.

В бывших императорских покоях обосновались фашисты, которые варварски обошлись с прекрасными архитектурным сооружениями. Ирина Зеленская писала 8 октября 1941 года: «А как трудно думать о том, что немцы хозяйничают в Павловске, в Петергофе. Прямо не укладывается это в голове».

Они разрушили все. В личной резиденции Петра I – Монплизире – разбили конюшни. Специально уничтожили уникальную водосистему фонтанного комплекса. В ходе военных действий был сожжен Большой дворец, а под Марлийском дворцом и вовсе были заложены мины, которые не успели обезвредить. Похитили статую Самсона, которая стояла во главе Грота. Немецкие оккупанты, точно мародеры, не страшились ничего. Они будто демоны, вырвавшиеся из преисподней. Они разрушали все прекрасное, что видели. Из-за их страшных преступлений не только Россия потеряла важные исторические памятники, но и весь мир.

Благодаря храбрым людям, служившим в музеях, некоторые экспонаты удалось спасти. Многие работники в спешке вывозили бесценные вещи, а то, что не удавалось, они прятали на территории парков Петергофа. Подвиг народа записан в дневниках тех, кто был свидетелем этих событий. Например, журналиста Петра Капицына, руководителя отдела музейных исследований и сохранения культуры Петергофа Павла Петрова и других.

С 1944 года началась реконструкция Петергофа, которая продолжается и в наше время. Всеволод Вишневский 15 июля этого же года записал: «Смотрел бывшие позиции и пр. Петергоф разрушен ужасно, но почти все можно восстановить».

Благодаря немалым усилиям государства и лучшим мастерам, удалось восстановить большую часть комплекса, и выкупить некоторые исторические памятники из личных коллекций. Общими трудами получилось вновь придать этому месту атмосферу царского величия и самобытность России.

Подвиг работников музеев и простых граждан является бесценным. Им удалось спасти около 50% экспонатов из разных музеев Санкт-Петербурга. Наши герои трудились в Эрмитаже, Петергофе, Петропавловске, Царском селе и некоторых церквях.

Одна из главных потерь России – Янтарная комната или кабинет, которая была подарена королем Пруссии Фридрихом Вильгельмом I Петру I.

Город Пушкин, в котором находится Царское село, был готов к нападению. Уже 22 июня 1941 года начался подготавливаться план эвакуации экспонатов дворцов. Это способствовало спасению многих ценных исторических предметов.

Предпринимались попытки вывезти Янтарную комнату, но пробное снятие панно доказало, что это невозможно совершить без повреждений. Тогда было принято решение спрятать кабинет. Стены были завешаны марлевой тканью и чехлами из ватина, а окна были забиты досками и просыплены песком. К сожалению, эти усилия были предприняты напрасно. Янтарная комната была украдена и вывезена в Кёнисберг (Калининград). Об этом фюреру сообщил министр иностранных дел Иохим фон Риббентроп. В СССР были собраны особые группы, которые занимались поиском кабинета, но последние зацепки обрывались в Королевском замке Кёнисберга.

В настоящее время Янтарная комната воссоздана и находится в Екатерининском дворце. На финансирование этого дорогостоящего проекта были выделены средства из государственных бюджетов Российской Федерации и Германии.

Кроме того, во время войны пострадал Екатерининский дворец, который был сожжен. Причинен огромный ущерб парковой зоне и различным постройкам на территории Царского села. Так же, как и Петергоф, весь исторический ансамбль: парк, строения на его территории, дворцы и многое другое – было восстановлено, но некоторые реставрационные работы идут и по сей день.