«Ротонда»: Обвиненные Пригожиным в коррупции спецпредставители губернатора Захватовы и Рудакова не выходят из «кабинета»

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7 июля 2022, 15:41

Источник «Ротонды» в Смольном подтвердил статус «спецпредставителей» губернатора Александра Беглова братьев Захватовых и «серого кардинала» Маргариты Рудаковой, которые после обвинения со стороны петербургского предпринимателя Евгения Пригожина в коррупции «нигде не показываются» и «не выходят из кабинетов».

Петербургский предприниматель Евгений Пригожин, комментируя в интервью «Невским Новостям» решение Смольного разорвать соглашение с компанией «Мегалайн» по развитию территории бывшей промзоны «Горская», обвинил в коррупции руководство города под управлением губернатора Александра Беглова. Бизнесмен назвал чиновников администрации Северной столицы «шайкой людей, набивающих карманы и не держащих свое слово», а также перечислил фамилии «спецпредставителей» градоначальника, через которых путем коррупционных схем инвесторы все-таки могут решить бизнес-вопросы – разумеется, не бескорыстно.

«Говорят, что есть один путь: взять в долю семейку Захватовых, Рудакову и далее по списку. Но и то в конце пути останешься голым-босым. Можете считать этот ответ рекламным для всех коррупционеров Петербурга. Надеюсь, правоохранительные органы в ближайшее время сделают выводы», – заявил Евгений Викторович.

Авторы телеграм-канала «Ротонда», ссылаясь на источник в городской администрации, отмечают, что между собой чиновники уже обсуждают «выпад» Пригожина, расценивая заявление предпринимателя как знак скорой отставки Беглова. Дело в том, что это не первый раз, когда бизнесмен публично критикует губернатора, но в прошлом его высказывания не были настолько прямыми и оскорбительными.

«Сам по себе факт такого громкого заявления был воспринят как согласованное действие. У нас же как? Сначала готовят общественное мнение к чему-то, а потом принимают решение. Вот и сейчас все пришли к выводу, что раз Пригожин решился на такой поступок, значит, есть одобрение и план по отставке [Беглова]. Все руководство сейчас втянуло голову в песок, ни Рудакова, ни Захватовы, которых в интервью Пригожин обвиняет [в коррупции], не показываются нигде – из кабинетов не выходят», – заявил собеседник «Ротонды».

Напомним, как писали СМИ, братья Игорь и Андрей Захватовы, имея тесные связи и выгодные преференции у Александра Беглова, выполняют роль его «неофициальных советников» и так называемых «спецпредставителей». Именно через них, по информации ряда источников, петербургские бизнесмены за определенную плату получают возможность решить те или иные вопросы. Например, организация личной встречи с губернатором может обойтись предпринимателям в 300 тысяч рублей, передача письма – в 100 тысяч, а стоимость решения «мелкого дела под ключ» доходить до нескольких миллионов рублей.

Бывшего заместителя полномочного представителя Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Маргариту Рудакову называют «серым кардиналом» Петербурга и самым влиятельным человеком во властных структурах региона, курировавшим ранее самые коррумпированные сферы города, такие как жилищно-коммунальное хозяйство и здравоохранение. При этом в результате одного из журналистских расследований была выявлена прямая связь губернатора Беглова и его «теневых помощников» Захватовых с Маргаритой Всеволодовной, которые фактически «поделили» между собой сферы влияния в Санкт-Петербурге.