В ФСБ подтвердили, что военный комиссар Крыма Юрий Лымарь освобождал граждан от призыва за взятки

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7 июля 2022, 15:26

Nikolay Gyngazov/ globallookpress.com

Военный комиссар Крыма Юрий Лымарь стал фигурантом уголовного дела по двум статьям за освобождение граждан от призыва на службу за получение взятки. Это информацию подтвердили в Федеральной службе безопасности Российской Федерации.



Военно-следственный отдел УФСБ по Южному военному округу возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 285 и ч. 3 ст. 290 УК РФ (злоупотребление полномочиями и получение взятки).



Лымарю грозит до восьми лет лишения свободы.



Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали в Хабаровске 20-летнего гражданина среднеазиатской республики за содействие террористической организации.