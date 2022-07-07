В ФСБ подтвердили, что военный комиссар Крыма Юрий Лымарь освобождал граждан от призыва за взятки

Военный комиссар Крыма Юрий Лымарь стал фигурантом уголовного дела по двум статьям за освобождение граждан от призыва на службу за получение взятки. Это информацию подтвердили в Федеральной службе безопасности Российской Федерации.
Военно-следственный отдел УФСБ по Южному военному округу возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 285 и ч. 3 ст. 290 УК РФ (злоупотребление полномочиями и получение взятки).
Лымарю грозит до восьми лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали в Хабаровске 20-летнего гражданина среднеазиатской республики за содействие террористической организации.
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