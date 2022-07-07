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Аргументы Недели Общество 13+

В ФСБ подтвердили, что военный комиссар Крыма Юрий Лымарь освобождал граждан от призыва за взятки

, 15:26

В ФСБ подтвердили, что военный комиссар Крыма Юрий Лымарь освобождал граждан от призыва за взятки
Nikolay Gyngazov/ globallookpress.com

Военный комиссар Крыма Юрий Лымарь стал фигурантом уголовного дела по двум статьям за освобождение граждан от призыва на службу за получение взятки. Это информацию подтвердили в Федеральной службе безопасности Российской Федерации.

Военно-следственный отдел УФСБ по Южному военному округу возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 285 и ч. 3 ст. 290 УК РФ (злоупотребление полномочиями и получение взятки).

Лымарю грозит до восьми лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали в Хабаровске 20-летнего гражданина среднеазиатской республики за содействие террористической организации.

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