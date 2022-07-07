Южноуральцам расскажут об обезьяньей оспе

Аргументы Недели. Челябинск → Общество 13+

7 июля 2022, 14:53 Татьяна Михайлова

Изображение предоставлено организаторами

Особенности вирусного заболевания прокомментирует профессор ЮУГМУ Алена Конькова-Рейдман.

Завтра, 8 июля, состоится трансляция нового выпуска стрим-шоу «Поутру». Его гости вместе с ведущими Андреем Трушниковым и Екатериной Самойловских обсудят интересные новости и актуальные темы.

В эту пятницу студию посетят три эксперта. Доктор медицинских наук, профессор кафедры инфекционных болезней Южно-Уральского государственного медицинского университета Алена Конькова-Рейдман расскажет об обезьяньей оспе. Про творческий путь музыкантов из провинции поведает автор и исполнитель Валерия Полицковая. Об оружии как предмете искусства расскажет директор Златоустовской оружейной фабрики Валерий Томея.

Прямой эфир начнется в 8.30 по челябинскому времени. Трансляция будет доступна в сообществе «Гранада ТВ» «ВКонтакте».

Добавим, что стрим-шоу «Поутру» - это проект медиахолдинга «Гранада Пресс».