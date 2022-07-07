В Госдуму внесен законопроект, которым предлагается сделать выходным День семьи, любви и верности

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7 июля 2022, 14:56 Источник: база данных Госдумы

Госдума, Konstantin Kokoshkin/globallook.com

В четверг, 7 июля, группа депутатов Государственной думы внесла на рассмотрение нижней палаты законопроект, в котором предлагается сделать 8 июля, когда отмечается День семьи, любви и верности, выходным.

В пояснительной записке к проекту закона подчеркивается, что предлагается отнести 8 июля к нерабочим праздничным дням.

Известно, что авторами законопроекта являются Нина Останина, Мария Дробот, Алексей Корниенко, Ольга Алимова (КПРФ), Яна Лантратова ("Справедливая Россия - За правду"). Депутаты выразили мнение, что необходимо придать Дню семьи, любви и верности особое значение на фоне цели сохранения в Российской Федерации приоритета традиционных ценностей.

Напомним, 28 июня президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому День семьи, любви и верности стал официальным праздником.