Проекты из Челябинской области номинированы на премию «Хрустальный компас»

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7 июля 2022, 13:12 Татьяна Михайлова

Фотография с сайта национальной премии «Хрустальный компас»

Южноуральцы могут поддержать инициативы своих земляков.

Началось голосование в рамках национальной премии «Хрустальный компас». Это награда в области национальной географии, экологии, сохранения и популяризации природного и историко-культурного наследия России.

От Челябинской области заявлены 4 проекта:

цикл документальных фильмов и публикаций о новых сценариях развития старых индустриальных центров горного Урала «Новое железо Урала»,

волонтерская акция «Добрые дела для Таганая»,

миссия по спасению искалеченного живодерами львенка Симбы «Симба, живи!»,

промышленный туризм ПАО «ЧТПЗ».

Посетители сайта «Хрустальный компас» могут оставить свой голос за любое из понравившихся дел. На платформе представлено подробное описание каждого из проектов.

Например, акция «Добрые дела для Таганая» призвана привлечь к участию в волонтерских программах национального парка «Таганай» корпоративные команды. Проект совместно реализуют национальный парк, Национальный совет по корпоративному волонтерству и медиахолдинг «Гранада Пресс». В прошлом году к акции присоединились 17 компаний, около 300 добровольцев помогли обустроить территорию особо охраняемой природной территории. Проект был запущен в 2021 году в честь 30-летию нацпарка «Таганай», его реализация продолжается до сих пор. В премии «Хрустальный компас» он заявлен в номинации «Лучший социально-информационный проект по сохранению природного и историко-культурного наследия».