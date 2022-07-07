Эксперты из Челябинской области прокомментировали приоритет семейных ценностей

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7 июля 2022, 12:47 Татьяна Михайлова

Фотография Людмилы Ковалевой, «Южноуральская панорама»

Завтра, 8 июля, в России будут отмечать День семьи, любви и верности. Этот праздник призван способствовать сплочению общества, укреплению традиционных семейных ценностей, а также духовно-нравственному воспитанию подрастающего поколения. В этом году Дню семьи, любви и верности придан статус официального праздника, соответствующий указ был подписан указом президента Владимира Путина.

«Логично, что в сложных политических и экономических условиях тема укрепления семьи в ее традиционном понимании выходит на первый план, - прокомментировала заместитель главного редактора сетевого издания «Полит 74» Наталья Окорокова. - Институт семьи в России, безусловно, трансформировался в соответствии с современными представлениями о комфортности человеческих отношений. Намеренно навязать какие-либо стандарты вопреки объективной ситуации государство вряд ли сможет. Но на практике многие семьи в качестве главной проблемы сталкиваются с невозможностью поддержать необходимый уровень достатка в связи с появлением детей. Адресно поддержать семьи с детьми - то, что государство действительно может сделать. И в последнее время активно предпринимает усилия в данном направлении».

«Приоритеты семьи, во многом должны стать определяющими, - уверен исполнительный директор национального проекта «Сельские школы РФ», руководитель проектов фонда «Институт воспитания строителей страны Николай Махнев. - Но кроме праздничных дат, нужно с создание системы финансовых, организационных, просветительских мер развивающих этот вектор. И здесь, в серьезных изменениях нуждается воспитательная работа в школе. В условиях, когда, для части детей нормой стала неполная семья, гостевой брак, нужны специалисты и программы, которые будут менять представление школьников в позитивном ключе о традиционной семье».