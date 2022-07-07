Южноуральцам пояснили, как изменится стоимость подключения к электросетям

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7 июля 2022, 12:16 Татьяна Михайлова

Фотография Олега Каргаполова («Вечерний Челябинск»)

Тарифы на электроэнергию остаются прежними.

Новые ставки на технологическое присоединение потребителей к электросетям утвердило правительство. Как отметили в министерстве тарифного регулирования и энергетики Челябинской области, для особых категорий населения – многодетные семьи, инвалиды, ветераны, малоимущие и ликвидаторы последствий аварии на Чернобыльской АЭС – новый тариф составит 1 тысячу рублей за 1 киловатт. Льготные условия также предусмотрены для малого и среднего предпринимательства при подключении мощности до 150 киловатт по третьей категории надежности. Скидки будут действительны при нахождении объекта по близости с электросетевой инфраструктурой. Государство установило минимальную ставку – 3 тысячи рублей за 1 кВт запрашиваемой максимальной мощности и максимальную ставку – 10 тысяч рублей за 1 кВт. Окончательную плату определят региональные власти.

Сейчас министерство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области ведет расчеты размера ставки. В ведомстве подчеркнули, что изменения не коснутся стоимости электроэнергии для уже подключенных потребителей.

«Тарифные нововведения позволят облегчить нагрузку на уже подключенных потребителей, которые сейчас фактически оплачивают затраты сетевых организаций, связанные с присоединением новых абонентов», - прокомментировала министр тарифного регулирования и энергетики Челябинской области Татьяна Кучиц. В ведомстве добавили, что полученные средства от новых тарифов компании смогут направить на модернизацию электросетей.