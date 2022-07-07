Видное - древний и современный город

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7 июля 2022, 11:05 Екатерина Пустовалова

Город Видное – это один из городов Московской области, стал он им в 1965 году. Однако нельзя сказать, что это место пустовало.

Его история начинается с древнейших времён. Когда археологи занимались раскопками, они нашли немало интересных орудий. Когда раскапывали Горки Ленинские-2 и Пенино, нашли остатки деревянных конструкций и развал глиняной печи. В селищах Новое Съяново 2 и Новое Съяново 3 нашли круговую керамику, что говорит нам о том, что в местах современного города Видное и его окрестностей проживали и древнейшие славяне. Много интересных находок со времён IX - XIII веков было найдено и в поселении Писково. Остатки глиняных горшков были обнаружены в селе Боршево.

Известно, что одним из племён, которое проживало на территории города Видное и его окрестностей, были вятичи. О них пишут в «Повести временных лет». Вятичи обосновались в Видном и в Ленинском районе около Х века. Главными расселениями были места современных селищ: Десна, Пенино и Писково.

Начиная с XIV века продолжаются упоминания мест современного города Видное и его окрестностей в истории России. Об этом свидетельствует духовная книга Ивана Калиты.

В ней он пишет о селе Остров. Это село стало уже резиденцией московских князей и царей. Также известно, что по Видному шёл и Дмитрий Донской на битву с Мамаем. Видное и Ленинский район оказались одними из самых защищённых мест во время татаро-монгольского нашествия.

В конце XIX века и в начале XX века в этих местах стали появляться сначала дачи, потом дачные посёлки.

Имение Видное располагалось на холме, и считалось, что если оказаться на холме, то все ближайшие окрестности будут видны. Поэтому данное имение и получило такое название. Вокруг имения был большой липовый парк, несколько прудов, а также аллея и уединённые дорожки. Имение состояло из двух домов, конюшни, сарая и оранжереи. Условия жизни были довольно прекрасны.

В мае 1902 года появляется объявление в газете «Московские ведомости» о том, что имение продаётся. Объявление приняло московское товарищество дачников «Самопомощь». В 1902 году имение было продано данному товариществу. Так зарождается дачный посёлок Видное.

Предпосылки превращения дачного посёлка в рабочий начинаются ещё в 1935 году. В это время нужно было благоустраивать Москву. Для этого нужны были заводы. Одной из задач было обеспечить Москву дешёвым топливом и вырабатывать кокс. Был предложен проект создания Московского коксогазового завода.

И его строительство началось в 1937 году. Но строительство было приостановлено из-за начавшейся Великой Отечественной войны, из-за этого во время войны там были склады, чинили технику. После войны строительство завода продолжилось и его запустили в действие. Для его поддержки люди стали расширять территории, и в 1949 году Видное стало рабочим посёлком.

Рабочим Посёлком Видное был с 1949 года по 1965 год. В 1965 году Видное получил статус города и стал центром Ленинского района.

За это время город развился и расцветал. Во многом благоустройство связано с Павлом Фёдоровичем Гаевским.

Активное благоустройство города Видное шло с 1960 по 1980 год. Построены были детские сады, школы, поликлиники и т.д. Город увеличивался. Но более сильное развитие города начинается уже в XXI веке.