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Аргументы Недели Общество 13+

Ростех: руководитель аэропорта Жуковский Солодилин возглавит авиакомпанию Red Wings

, 09:38

Ростех: руководитель аэропорта Жуковский Солодилин возглавит авиакомпанию Red Wings
Аэропорт Жуковский, Komsomolskaya Pravda/ globallookpress.com

Авиакомпанию Red Wings возглавит руководитель аэропорта Жуковский Евгений Солодилин. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на госкорпорацию.

Сейчас аэропорт возглавляет Евгений Ключарев. Однако вскоре планируются кадровые перестановки. Это подтвердили в пресс-службе Ростеха.

Будущий глава Red Wings планирует скорректировать стратегию перевозчика, закрепив в ней ориентацию на международные рейсы и пополнение парка самолетами Ту-204.

Более того, с этого года существенно поменялась маршрутная сеть Red Wings, которая была изначально ориентирована на региональные перевозки.

Ранее стало известно, что российские авиакомпании S7 Airlines и AirBridgeCargo обратились в Министерство транспорта с просьбой вернуть зарубежным лизингодателям самолеты.

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