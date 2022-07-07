Ростех: руководитель аэропорта Жуковский Солодилин возглавит авиакомпанию Red Wings

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7 июля 2022, 09:38

Аэропорт Жуковский, Komsomolskaya Pravda/ globallookpress.com

Авиакомпанию Red Wings возглавит руководитель аэропорта Жуковский Евгений Солодилин. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на госкорпорацию.



Сейчас аэропорт возглавляет Евгений Ключарев. Однако вскоре планируются кадровые перестановки. Это подтвердили в пресс-службе Ростеха.



Будущий глава Red Wings планирует скорректировать стратегию перевозчика, закрепив в ней ориентацию на международные рейсы и пополнение парка самолетами Ту-204.



Более того, с этого года существенно поменялась маршрутная сеть Red Wings, которая была изначально ориентирована на региональные перевозки.



Ранее стало известно, что российские авиакомпании S7 Airlines и AirBridgeCargo обратились в Министерство транспорта с просьбой вернуть зарубежным лизингодателям самолеты.