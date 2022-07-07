Ростех: руководитель аэропорта Жуковский Солодилин возглавит авиакомпанию Red Wings

Авиакомпанию Red Wings возглавит руководитель аэропорта Жуковский Евгений Солодилин. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на госкорпорацию.
Сейчас аэропорт возглавляет Евгений Ключарев. Однако вскоре планируются кадровые перестановки. Это подтвердили в пресс-службе Ростеха.
Будущий глава Red Wings планирует скорректировать стратегию перевозчика, закрепив в ней ориентацию на международные рейсы и пополнение парка самолетами Ту-204.
Более того, с этого года существенно поменялась маршрутная сеть Red Wings, которая была изначально ориентирована на региональные перевозки.
Ранее стало известно, что российские авиакомпании S7 Airlines и AirBridgeCargo обратились в Министерство транспорта с просьбой вернуть зарубежным лизингодателям самолеты.
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