Хроники аптечной мафии: из продажи изъяли лекарства, списанные на тяжелобольных

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7 июля 2022, 09:16 Александр Крохмаль, Журналист Источник: kommersant.ru

Как стало известно представителям СМИ, в рамках возбуждённого ранее уголовного дела о сбыте краденых лекарств транспортная полиция изъяла из незаконного, согласно версии следствия, оборота аптек препараты для лечения СПИДа. Их сумма составила более 10 млн рублей. Благодаря цифровой маркировке лекарств удалось установить, что все они поступили в медучреждения и были переданы больным бесплатно. Самое интересное то, что главврачи больниц, в которых возможно происходили хищения, не хотят признавать себя потерпевшими. В уголовном деле до сих пор отсутствуют обвиняемые.

По данным источников, проверки проводились в московских аптеках ООО «Ромашка 03» на улице Гарибальди, ООО «Эка Фарм» на Ленинском проспекте и пункте ООО «Финик Фарм» на Перовской улице. Следователи МВД сочли подозрительными несколько сотен хранившихся в помещениях аптек медпрепаратов. Самыми «проблемными» оказались такие средства, как «Исентресс», которые предотвращают интеграцию вируса иммунодефицита человека в геном клетки на ранних стадиях инфекционного развития, а также «Калетра», препятствующая синтезу белков ВИЧ. В состав изъятого попали и средства «Перьета» для терапии рака молочной железы, «Реддитукс» - для лечения болезней крови, и, наконец, противоопухолевые «Китруда» и «Герцептин».

Рыночная цена одной ампулы «Китруды» составляет около 200 тысяч рублей, а изъятый иммунодепрессант для лечения псориаза и артрита «Хумира», как было выяснено, в Россию вообще не ввозился. Посему вся взятая под арест партия была предварительно оценена в сумму более 10 млн рублей. Подтвердить подозрения по поводу изъятого полиции помогли внесённые с 1 января 2020 года изменения в федеральный закон «Об обращении лекарственных средств, предусматривающие их обязательную маркировку средствами идентификации. Почти на все упаковки с лекарствами был нанесён специальный data-matrix код, по которому его создатели отследили весь путь сомнительных препаратов на российском рынке.

Коды показали, что получателями почти всех лекарств были крупные государственные медучреждения. Также было выяснено, что каждая из изъятых упаковок была бесплатно выдана врачом для самостоятельного лечения конкретному больному или использована медиком во время приёма этого пациента. Как выяснили ранее полицейские, все управленцы аптек являлись участниками виртуальной группы в мессенджере WhatsApp (принадлежит Meta, запрещённой в РФ) под названием «Заказ». В этом чате московские фармацевты обсуждали, как же правильно продавать проблемные лекарства и как замаскировать все сомнительные сделки.

На «Заказ» правоохранители вышли по чистой случайности. Осенью прошлого года в разгар борьбы с «ковидом» транспортная полиция заинтересовалась ценами на раствор для инъекций «Артлегия», разрекламированный как нечто сверхэффективное для противостояния с инфекцией. «Артлегия» попала в госреестр жизненно необходимых средств с рекомендованной ценой в 39 тысяч рублей. Но из-за нехватки препарата его розничная цена в аптеках поднялась аж до 160 тысяч. Проблему, названную спекуляцией, как раз и взялась решать полиция.

11 октября 2021 года в рамках мероприятия «проверочной закупки» правоохранители сделали заказ на две упаковки «Артлегия» в ООО «Наша Аптека» на Большой Декабрьской. Они договорились о встрече с курьером в ТЦ на улице Золоторожский вал. Передав женщине-продавцу 260 тысяч рублей за препараты и 500 рублей за доставку, полицейские привезли её в отдел на «Курской». Вскоре там выяснилось, что курьерские услуги им оказала учредитель «Нашей аптеки» Анжелика Хабибулина.

Поскольку так называемый реестровый препарат был продан ею без рецепта специалиста и ещё по завышенной цене, а вместе с ампулами горе-предпринимательница привезла чек, показавшийся поддельным, силовикам пришлось выезжать в срочном порядке на осмотр «Нашей аптеки». Другая группа, между тем, отправилась на другой объект, связанный с Хабибулиной, на улице Большие Каменщики.

По результатам проверки, полиция изъяла подозрительные медпрепараты на сумму более 8 млн рублей, мини-принтеры для печати поддельных чеков и программное обеспечение. Но самой важной находкой стал смартфон Хабибулиной с контактами её коллег из чата «Заказ». Стоит отметить, что лишь к осени 2021 года по факту незаконной продажи двух упаковок удалось возбудить единственное уголовное дело о сбыте краденного. В рамках этого дела как раз и обрабатываются участники чата «Заказ».

По сохранившимся на коробках кодам специалисты-технологи установили, что прежде чем попасть в «Нашу аптеку», «Артлегию» поставили в известную московскую больницу, специализировавшуюся на борьбе с коронавирусом. Узнав, что препарат по документам был выписан больным и «употреблён» ими, главврач учреждения написал в полицию заявление о краже препаратов и нанесённом ущербе. Но всё же привлечь к ответственности с тех пор никого не удалось.

За 8 месяцев расследования полиция установила всех руководителей подозрительных аптек. Один из них даже попытался сбежать, и его пришлось ловить на улицах города. Другой же, как выяснилось, арендовал и оборудовал под склад медикаментов номер в расположенной рядом с аптекой гостинице. Для полноценного расследования не хватает лишь заявителей. Все остальные руководители госмедучреждений, в которых препараты, вероятно, похищались, напрочь отказались признавать себя потерпевшими.

Согласно данным источников, их позиция заключается в том, что подозрительные лекарства действительно выдавались больным, и что на чёрный рынок они могли попасть только от них же. Из-за того, что в уголовном деле не прибавилось потерпевших, в нём не появились и обвиняемые. Таким образом, все члены «Заказа» сохраняют за собой статусы свидетелей.