Многодетная мама из Челябинской области поделилась секретами семейного счастья

Аргументы Недели. Челябинск → Общество 13+

7 июля 2022, 07:14 Татьяна Михайлова Источник: Полит 74

Семья Сахиповых много путешествует. Фото из семейного архива

Жительница Пласта Наталья Сахипова вместе с мужем Владиславом растит четверых детей. В интервью сетевому изданию «Полит 74» она рассказала, какие ценности и традиции приняты в их семье.

«Мы считаем, что главным примером для детей являются родители, - прокомментировала Наталья Сахипова. - Привлекаем детей ко всем домашним делам: каждый знает свою работу и ответственность за нее. В семье царит взаимоуважение, доверительное общение, сочувствие, сопереживание, поддержка, чувство ответственности, долга. Мы с мужем ведем здоровый образ жизни, прививаем детям любовь к спорту».

Еще одна замечательная традиция семьи Сахиповых – совместное чтение. Такой досуг помогает поддерживать у детей интерес к чтению. В свободное время родители и дети вместе с бабушками собираются вместе, чтобы обсудить прочитанную книгу.

Наталья Сахипова призналась, что ее родные всегда отмечают День семьи, любви и верности. «Учитывая, что я многодетная мать, считаю, что это замечательный праздник! Он летний, уютный, добрый, «праздник ромашек» – именно с этими цветами он у меня ассоциируется», - поделилась пластовчанка.

Полный текст интервью доступен на сайте «Полит 74».