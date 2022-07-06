В США опасаются массового «слива данных» после отмены абортов

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6 июля 2022, 20:26 Александр Крохмаль, Журналист Источник: compromat.ru

Пока что эта информация не является точной. Но в американских соцсетях уже поползли слухи о том, что глобальный контроль неизбежен. Приложениями, отслеживающими циклы менструации, пользуются миллионы женщин, и не только в США, но и по всему земному шару. Например, у Flo, согласно данным компании, более 40 млн активных пользователей в месяц, у Clue – 12 млн. Эти программы собирают сведения о том, когда у пользовательниц начинается и заканчивается менструация. А это значит, что они сообщают и о задержках, которые могут оказаться наступившей, а затем прервавшейся беременностью.

Многие приложения позволяют пользователям входить в систему с помощью учётных записей Facebook (принадлежит запрещённой в РФ компании Meta) или Google. Некоторые могут собирать данные геолокации. Все собранные сведения принадлежат компаниям-разработчикам. Они сами едва ли станут подвергать своих пользователей опасности. Но если разбирательство по поводу аборта будет инициировано по заявлению третьих лиц, правоохранители могут использовать в качестве улик цифровой след женщины. И это грозит опять же серьёзными проблемами.

Проходит информация, что женщины в США начали массово удалять приложения, отслеживающие менструальные циклы. Однако это не поможет убрать из баз уже собранные сведения. Разработчики предлагают пользователям написать в службу поддержки, чтобы инициировать удаление данных.