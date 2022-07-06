Хакеры российской группы RaHDIt обнародовали данные тысячи спецов военной разведки Украины

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6 июля 2022, 19:08

Хакеры, Mikhail Rogozin/ Russian Look

Российские хакеры группы RaHDIt выложили в открытый доступ личные данные резидентур в посольствах страны в РФ, Индии, Австрии, Вьетнаме, ЮАР, Италии, Турции и Иране. Об этом сообщают соцсети со ссылкой на анонимные источники из хакерской группы.

Широкой общественности теперь доступны личные дела сотрудников Главного управления разведки Минобороны Украины − фотографии, даты рождения, номера телефонов, адреса регистрации и ссылки на социальные сети. Также в сети теперь информация о кураторах украинской разведывательной деятельности в других государствах, среди которых Польша, Венгрия, Болгария и Словакия.

«Мы считаем, что украинская военная разведка непосредственно участвует в развитии национализма, а их диверсанты угрожают нашей стране», − заявил представитель группы российских хакеров RaHDit.