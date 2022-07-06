Одной из школ Владимира присвоят имя погибшего в СВО Героя России Романа Кутузова

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6 июля 2022, 17:12

Роман Кутузов, российский генерал, MOD RF/ Global Look Press.com

Депутаты Городского совета Владимира поддержали идею назвать школу № 9 в честь погибшего во время проведения СВО на Украине Героя России генерал-лейтенанта Романа Кутузова.

Также в учебном заведении создадут мемориальный класс. Информацию сообщает сайт мэрии Владимира.

«Сегодня городской Совет народных депутатов поддержал решение профильной комиссии администрации города Владимира о присвоении средней общеобразовательной школе № 9 имени ее выпускника, Героя России, генерал-лейтенанта Романа Владимировича Кутузова. В честь героя в его родной школе будет открыт мемориальный класс», − цитирует сообщение чиновников ТАСС.

Напомним, заместитель командующего 8-й общевойсковой армией Южного военного округа Кутузов погиб на украинской территории 5 июня, за личное мужество, героизм и отвагу при исполнении воинского долга ему посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации.