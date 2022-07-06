Алишер Усманов отозвал исковое заявление о расторжении брака с Ириной Винер

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6 июля 2022, 15:02 Источник: Интерфакс

Ирина Винер, фото: Roman Denisov, Роман Денисов, globallookpress.com

Бизнесмен Алишер Усманов отозвал исковое заявление о расторжении брака со знаменитым тренером, президентом Всероссийской федерации художественной гимнастики Ириной Винер.

В пресс-службе мирового суда Крылатского района подтвердили, что иск истцом отозван, судебное производство по иску прекращено.

Алишер Усманов - совладелец холдинга USM (основные активы - "Металлоинвест" и "Мегафон"). Ему принадлежит 49 процентов ООО "Холдинговая компания "ЮэСэМ" - головной структуры холдинга USM. Усманов по итогам 2021 года занял седьмое место в рейтинге богатейших россиян по версии издания Forbes. В марте 2022 года бизнесмен попал под санкции Евросоюза, Великобритании, США и Японии.

В мае в СМИ появились сообщения о том, что Усманов подал на развод с Винер. Бизнесмен и тренер состоят в браке с 1992 года.