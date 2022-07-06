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Песков сообщил, что 7 июля Владимир Путин проведет встречу в Кремле с руководством Госудумы

, 14:54

Песков сообщил, что 7 июля Владимир Путин проведет встречу в Кремле с руководством Госудумы
В. Путин, фото с сайта Кремля

Президент РФ Владимир Путин в четверг, 7 июля, проведет встречу в Кремле с руководством Государственной думы. Эту информацию в среду сообщил на брифинге журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Во вторник, 5 июля, в КПРФ заявили, что лидер партии Геннадий Зюганов предупредил товарищей по думской фракции, что в ближайшее время должна состояться встреча главы российского государства Владимира Путина с руководителями парламентских фракций. Имелась ввиду плановая встреча, которая традиционно проходит после окончания сессии парламента.

В тот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтверждал, что такая встреча планируется в ближайшие дни, но точной даты не указал.

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