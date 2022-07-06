Следствие предъявило обвинение трём генералам МВД по делу о превышении полномочий в Петербурге, им грозит до 10 лет колонии

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6 июля 2022, 14:43 Источник: РИА Новости

фото из открытых источников

Следствие в среду предъявило обвинение фигурантам дела о злоупотреблении полномочиями в полиции Петербурга, в том числе трем генерал Сергею Умнову, Алексею Семенову и Ивану Абакумову.

В Басманном суде Москвы сообщили, что этим генералам предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 285 УК РФ. Следствие попросило арестовать их на два месяца. Им грозит наказание до 10 лет лишения свободы. Согласно обвинению, допущенные злоупотребления повлекли тяжкие последствия.

По информации МВД, уголовное дело было возбуждено Следственным комитетом в июне 2020 года.

По данным следствия, помощник главы МВД и бывший начальник петербургского главка МВД генерал-лейтенант Сергей Умнов, экс-замначальника главка генерал-майор в отставке Иван Абакумов и руководитель УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области генерал-майор Алексей Семенов с 2016 по 2020 годы приобретали в личное пользование имущество на средства фонда содействия программам главка.

Умнов находится в ИВС на Петровке, 38.