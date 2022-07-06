Корпоративные волонтеры Южного Урала активно реализуют экологические инициативы

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6 июля 2022, 14:02 Татьяна Михайлова

Фотографии предоставлены НСКВ в Челябинской области

Сотрудники компаний подключаются к федеральным проектам и разрабатывают региональные.

Экологическое, социальное и интеллектуальное добровольчество являются приоритетными для Национального совета по корпоративному волонтерству (НСКВ). Самым популярным направлением у сотрудников южноуральских компаний стало экологическое добровольчество. Об этом сообщила председатель НСКВ в регионе Анастасия Беленкова во время своего выступления на одной из площадок Первого экологического водного форума Южного Урала.

В дискуссии, посвященной развитию экологического волонтерского движения Урала, приняли участие Директор Центра развития водохозяйственного комплекса Минприроды России Илья Разбаш, гендиректор АНО «Сад Памяти» Ольга Степченко, президент общественной организации «ДИМСИ» Павел Бубенков, руководитель проекта «Экософия» платформы «Россия — страна возможностей» Виктория Саар, представители органов власти и общественных организаций.

«Корпоративные инициативы бизнеса перекликаются с нацпроектом «Экология», национальными целями развития, целями устойчивого развития ООН, - отметила Анастасия Беленкова. - В Челябинской области корпоративные волонтеры участвуют как в федеральных проектах «Вода России», «Сад памяти», так и реализуют региональные инициативы. Пример такого проекта в Челябинской области — «Добрые дела для Таганая», который направлен на помощь особо охраняемой природной территории Челябинской области — национальному парку «Таганай».

НСКВ является платформой, которая способствует взаимодействию представителей бизнеса, общества и власти. По инициативе Совета в регионах России реализуются масштабные проекты. Председатель НСКВ в Челябинской области особо подчеркнула, что без объединения усилий власти, общества и бизнеса, реализация добровольческих проектов неосуществима.

По линии экологических волонтерских инициатив региональное представительство НСКВ сотрудничает с министерством экологии Челябинской области. Конструктивный диалог с ведомством позволяет Совету вносить вклад в развитие Южного Урала.

Стоит отметить, что представители НСКВ не только приняли участие в работе дискуссионной площадки Водного форума, но и присоединились к субботнику, который состоялся на берегу озера Тургояк в рамках Всероссийской акции «Вода России». За день добровольцам удалось очистить около 17 километров береговой линии и собрать почти 10 тонн мусора.

Добавим, что в Национальном совете по корпоративному волонтерству сейчас состоят 24 предприятия из Челябинской области.