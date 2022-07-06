Добровольцу из Казахстана так и не удалось доехать до Украины

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6 июля 2022, 14:00 Александр Крохмаль, Журналист Источник: kommersant.ru

В начале апреля этого года примерно в 5 км северо-западнее автомобильного пункта пропуска «Кулунда» пограничники задержали мужчину, незаконно пересекавшего границу. Сопротивление при задержании он не оказывал. В ходе проведённой проверки выяснилось, что у 42-летнего гражданина Казахстана Ивана Дроздова имелось ограничение на въезд в РФ. Запрет был связан с причинением тяжкого вреда здоровью. Ещё в 2018 году, защищаясь от пьяной компании, Дроздов ранил ножом одного из нападавших. За это суд назначил участнику схватки 3 года колонии общего режима и заставил выплатить потерпевшему 100 тыс. рублей компенсации. После отбывания наказания Дроздова выдворили из России, запретив посещать страну 8 лет.

Как рассказали в пресс-службе пограничного управления ФСБ по Алтайскому краю, в отношении задержанного возбудили уголовное дело по ч.2 ст.322 УК РФ (пересечение госграницы иностранцем, которому запрещён въезд в Россию). Как следует из судебных документов, Дроздов планировал записаться в добровольцы для участия в военной операции на территории Украины. Но в связи с запретом на въезд в РФ он решил перейти границу, минуя пункты контроля. Несостоявшийся доброволец признал свою вину полностью. В начале июня Дроздов уже предстал перед судом. Гособвинение запрашивало для подсудимого 1 год и 4 месяца заключения.

В судебном решении указано, что смягчающими вину Дроздова обстоятельствами суд считает признание вины, активное содействие в расследовании преступления, раскаяние и состояние здоровья его матери. К отягчающим обстоятельствам отнесли рецидив преступлений. Судья Оксана Клименко, председательствующая в процессе, назначила обвиняемого 9 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Кроме того, Иван Дроздов был освобождён от оплаты услуг адвоката, который был ему назначен государством. Приговор сторонами не обжаловался и вступил в законную силу.