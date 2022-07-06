Помощник главы МВД РФ генерал Умнов задержан по обвинению в злоупотреблениях полномочиями и доставлен в ИВС на Петровку, 38

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6 июля 2022, 11:04 Источник: ТАСС

Konstantin Kokoshkin, globallookpress.com

Помощник министра внутренних дел РФ генерал-лейтенант, бывший начальник ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области Сергей Умнов задержан по обвинению в злоупотреблениях полномочиями.

Умнов доставлен в изолятор временного содержания на Петровке, 38, в Москве.

Генерала посетили наблюдатели Общественной наблюдательной комиссии г. Москвы. Умнов рассказал наблюдателям, что ему предъявили обвинение в злоупотреблении полномочиями, а он виновным себя не признает. Других фигурантов этого дела в ИВС не было, - передает ТАСС.

Во вторник, 5 июля, появилась информация об обысках у начальника ГИБДД по Петербургу и Ленобласти Алексея Семенова и бывшего замглавы ГУ МВД региона Ивана Абакумова. Мероприятия проводились в рамках уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия (ч. 3 ст. 285 УК РФ).

Сергей Умнов был начальником ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти с 2012 по 2019 год, потом его назначили помощником главы МВД России Владимира Колокольцева.