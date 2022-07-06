Ушел из жизни журналист-международник Георгий Зубков

Аргументы Недели → Общество 13+

6 июля 2022, 09:00 Источник: Союз журналистов

Ушел из жизни мэтр отечественной международной журналистики Георгий Зубков. О том, что советский и российский журналист-международник, профессор кафедры массовых коммуникаций филологического факультета РУДН, писатель, драматург Георгий Зубков умер, Союз журналистов России сообщил 5 июля со ссылкой на его родственников. Георгию Зубкову было 96 лет.

Союз журналистов России выразил соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам Георгия Ивановича.

Георгий Зубков был сотрудником Всесоюзного радио и Центрального телевидения СССР. В разное время занимал должности заместителя главного редактора «Последних известий» на радио «Маяк», главного редактора телепрограммы «Доброе утро». Он также руководил радиотелецентрами советских павильонов на всемирных выставках в Монреале и Осаке.

В начале 60-х годов входил в журналистский пул, сопровождавший в поездках советского руководителя Никиты Сергеевича Хрущёва.

С 1972 по 1981 годы возглавлял в Париже региональное Отделение телевидения и радио по странам Западной Европы.